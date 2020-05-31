استرداد أراضي وإزالة تعديات على أملاك الدولة في السويس

قام حي عتاقة بمحافظة السويس، برئاسة وليد شوقي رئيس حي عتاقة والإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة بالحي اليوم بحملة لتنفيذ قرار سحب قطعة أرض مساحتها ١٠٠٠٠ متر مربع بمنطقة الكبانون بحي عتاقة لصالح أملاك الدولة.





كما قام حي الجناين برئاسة عالية فريد رئيس الحي بمشاركة الاداران الهندسية والتنظيم والادارة القانونية اليوم بإزالة ٤ حالات تعد على أملاك الدولة بمنطقة ابوعارف بحي الجناين علي مساحة ٤٨٠ مترا مربعا.





كذلك تم إزالة ٢ حالة تعد بالبناء بدون ترخيص علي مساحة ٢٥٠ مترا مربعا.





جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس للحفاظ على أملاك الدولة.