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أشرف عقبة: دور كبير لـ الكمامات في تقليل أعداد الإصابات بكورنا.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:55 ص
أشرف عقبة
أشرف عقبة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس ، إن الدولة المصرية قررت أنه منذ 30 مايو سيتم استخدام الكمامة وتعميمها.


واضاف أشرف عقبة خلال حواره في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية، انه "عند بداية انتشار فيروس كورونا كان الذين يستخدمون الكمامة هم مقدمي الخدمات الطبية للمرضى والمخالطين".


واوضح أشرف عقبة ، أن "تعميم ارتداء الكمامات على الجميع بهدف تقليل الاصابات بفيروس كورونا وهذا بسبب سرعة انتشاره".

وتابع : أن الكمامات متواجدة بدرجة حماية مختلفة ولكل كمامة وظيفة مختلفة عن الأخرى.


واكمل: أنه إذا قام الجميع بارتداء كمامات نسبة حمايتها 100% سيكون عدد الإصابات صفر.
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