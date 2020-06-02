شاومي تطلق ساعتها Xiaomi Mi Band 5 في هذا اليوم

11 يونيو الجاري. أعلنت شركة شاومي الصينية Xiaomi عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم عن طريقة منصة ويبو Weibo للتواصل الاجتماعي، عن ميعاد إطلاق ساعتها الرياضية الجديدة Mi Band 5 فى





وبحسب موقع gadgets التقني، لم يتم الإعلان رسميًا عن المواصفات التى ستأتى بها الساعة الذكية Mi Band 5 ، ولكن هنالك مجموعة من التقارير التى رصدت بعض المواصفات الرئيسية للساعة.





وتأتى ساعة Mi Band 5 بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين فى الدم، ومساعد صوت Amazon Alexa، وتدعم تقنية NFC، ومن المتوقع أيضًا أن تأتى بشاشة أكبر وشاحن أكثر قوة من نوع plug-in.





كما تدعم ساعة Mi Band 5 ميزة ذكاء النشاط الشخصي (PAI)، والتي ستستخدم بيانات معدل ضربات القلب لإعلام المستخدمين بمستوى النشاط المطلوب للبقاء فى صحة جيدة.





جدير بالذكر، أن الإصدار السابق من ساعة شاومي Xiaomi Mi Band 4 بلغ سعره 30 دولار أمريكي ما يعادل 477 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يأتى الإصدار الجديد بسعر قريب لسعر الإصدار الماضي.



