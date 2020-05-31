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تكنولوجيا

ببطارية 5260 مللى أمبير.. شاومي تصدر Xiaomi Mi 10 Lite فى مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 02:23 ص
تعرف على سعر ومواصفات
تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mi 10 Lite فى مصر
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ندى على
أعلنت شركة Xiaomi شاومي الصينية ، رسميا عن هاتفها الأحدث  Xiaomi Mi 10 Lite، في مصر من خلال حدث أقيم عبر الإنترنت، حيث استعرضت فيه الشركة أهم مواصفات هاتفها الرائد حيث يعد Xiaomi Mi 10 Lite أرخص هاتف إيدج في مصر، وذلك بعد عدة نجاحات للشركة حيث ارتفعت مبيعاتها في أسواق الهواتف العالمية إلى 13.6 %، وذلك في الربع الأول من العام الحالى 2020. 
Mi Egypt
وكانت الشركة قد كشفت مواصفات الهاتف على موقعها الرسمى، عند إطلاقه، حيث يضم هاتف شاومي Xiaomi Mi 10 Lite، شاشة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED ، وبدقة عرض 1080 بكسل، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب في منتصف الشاشة يحتوى على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.



Mi Egypt
ويمتلك هاتف Xiaomi Mi 10 Lite كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تحتوي على مستشعر Sony IMX686، بدقة 64 ميجابكسل، بدلًا من مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مع عدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Xiaomi Mi 10 Lite بمعالج قوي من نوع Snapdragon 730G ثماني النواة، مع خيارين لذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت.

ويحتوي هاتفXiaomi Mi Note 10 Lite على بطارية بسعة 5260 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، عبر منفذ شحن من نوع  USB-C، ويتوفر هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite، للبيع في الأسواق المصرية بداية من شهر يونيو المقبل، كما يصدر الهاتف بثلاثة ألوان الأبيض والأسود والأرجواني. 

Xiaomi Mi 10 Lite: 5G connectivity but the cameras from the Redmi ...
ويحتوى هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite على نسختين  من الذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية الأول :  6/128 جيجابايت، وتتوفر بسعر 5555 جنيها مصريا.

أما النسخة الثانية:  8 / 128 جيجابايت، وتتوفر بسعر 5888 جنيها مصريا.

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