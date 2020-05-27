شاومي تستعد لطرح أرخص هاتف أيدج في مصر.. اعرف السعر والمواصفات.. صور

تستعد شركة شاومي Xiaomi ، للإعلان عن هاتفها الأحدث Mi Note 10 Lite ، في مصر من خلال حدث يقام يوم 29 مايو الجاري، عبر بث مباشرة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض إليك مواصفات هاتف شاومي الجديد الذي أعنت عنه رسميا أواخر شهر أبريل المنصرم، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني





مواصفات هاتف Mi Note 10 Lite





يأتي هاتف شاومي Xiaomi Mi 10 Lite، بشاشة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة عرض 1080 بكسل، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب في منتصف الشاشة يحتوى على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





أقرأ أيضًا| تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومي القادم Redmi Note 10





معالج Mi Note 10 Lite





جاء هاتف Mi 10 Lite بمعالج قوي من نوع Snapdragon 730G ثماني النواة، مع خيارين لذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت.





كاميرا Mi Note 10 Lite





ومن ناحية التصوير يقدم هاتف Xiaomi Mi 10 Lite كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تحتوي على مستشعر Sony IMX686، بدقة 64 ميجابكسل، بدلًا من مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مع عدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل.





بطارية Mi Note 10 Lite





ويمتلك هاتف Mi 10 Lite بطارية سعة 5260 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، عبر منفذ USB-C، ويتوفر هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite، للبيع في الأسواق العالمية ابتداءا منتصف شهر مايوم الجاري، ويمكنك الحصول عليه فى ثلاثة ألوان هما أبيض وأسود وأرجواني، مقابل:





سعر 349 يورو للإصدار 6/64 جيجابايت، أي ما يعادل 6,062 جنيها مصريا.





والإصدار 6/128 جيجابايت، يتوفر بسعر 399 يورو، أي ما يعادل 6,937 جنيها مصريا.