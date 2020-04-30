بسعر منافس.. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الأحدث Mi Note 10 Lite.. صور ومواصفات

Mi Note 10 Lite ، والذي ظهرت العديد من التسريبات حوله خلال الأيام الماضية، واليوم تعلن الشركة الصينية تفاصيل أكثر عن أماكن توافر الهاتف وسعره الذي يأتي بسعر350 يورو. أعلنت شركة شاومي رسميا، عن هاتفها الأحدث





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Xiaomi Mi 10 Lite، بشاشة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة عرض 1080 بكسل، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب في منتصف الشاشة يحتوى على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





جاء هاتف Mi 10 Lite بمعالج قوي من نوع Snapdragon 730G ثماني النواة، مع خيارين لذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت.









ومن ناحية التصوير يقدم هاتف Xiaomi Mi 10 Lite كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تحتوي على مستشعر Sony IMX686، بدقة 64 ميجابكسل، بدلًا من مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مع عدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل.





ويمتلك هاتف Mi 10 Lite بطارية سعة 5260 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، عبر منفذ USB-C، وسيكون هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite، متاحا اعتبارا من منتصف شهر مايوم المقبل، ويمكنك الحصول عليه فى ثلاثة ألوان هما أبيض وأسود وأرجواني، مقابل سعر 349 يورو للإصدار 6/64 جيجابايت، وللإصدار 6/128 جيجابايت بسعر 399 يورو.