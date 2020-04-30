تسريب مواصفات وسعر هاتف Mi Note 10 Lite المرتقب من شاومي.. صور

كشفت شركة شاومي عن هاتف جديد هو Mi 10 Lite، وهو أحدث هواتف سلسلة Mi 10، والذي سيتم أطلقه غدًا، ونشر متجر في روسيا جميع التفاصيل، بما في ذلك السعر الذي يقدر بحوالي 345 دولار أمريكيا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G الجديد، بشاشة أصغر بعشر بوصة في النسخة العادية، بقياس 6.57 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة 1080 بكسل، وهي تحتوي على قطع للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى حساس البصمة تحتها.









ويمتاز هاتف Mi Note 10 Lite، بأربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 108 ميجابكسل، مع مستشعر Samsung GW1 64 ميجابكسل، والكاميرا فائقة الاتساع تنخفض إلى 8 ميجابكسل، وتم إزالة العدسات المقربة تماما، ويكتمل إعداد الكاميرا الرباعية بكاميرا 5 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.









ويبلغ سمك الهاتف 7.98 ميليمترات، ويزن 192 جراما، ويعمل ببطارية تبلغ سعتها 5260 مللي أمبير في الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واطـ إلى جانب مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مم، ويصل وزن الهاتف إلى 208 جرامًا.





وتعتزم شاومي الكشف عن هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite، غدًا في حدث مباشر على الإنترنت، بسعر 345 دولار أمريكي، مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت، وبسعر 400 يورو مع ذاكرة بحجم 128 جيجابايت.