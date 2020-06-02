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أخبار البلد

التزام عمال المبانى بارتداء الكمامات أثناء العمل.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - إبراهيم قنديل
رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الثلاثاء، التزام المواطنين وخصيصًا العمالة بالمبانى بارتداء الكمامة الطبية أثناء عملهم بالمبانى.


وجاء ذلك تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث قررت الحكومة فرض ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة، وعلى جميع من يستقلون وسائل النقل الجماعية الحكومية أو الخاصة.


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فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن "التوقف أدى إلى فقدان الملايين من مواطنينا لفرص العمل، والمنهج الذي اتخذناه بعدم توقف دورة الاقتصاد المصري، جعلنا نتحمل جميع التداعيات طوال الفترة الماضية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

التزام عمال المبانى بارتداء الكمامات أثناء العمل.. صور
التزام عمال المبانى بارتداء الكمامات أثناء العمل.. صور
التزام عمال المبانى بارتداء الكمامات أثناء العمل.. صور
التزام عمال المبانى بارتداء الكمامات أثناء العمل.. صور
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