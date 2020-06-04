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محافظات

خلفا للواء أشرف موافي.. محمد عبدالفتاح سكرتيرا عاما للأقصر

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:23 م
محمد عبد الفتاح سكرتير
محمد عبد الفتاح سكرتير عام الاقصر
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شمس يونس

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية حركة المحليات، الخميس، تضمنت نحو ١٦١ قيادة تضم ١٣ سكرتيرا عاما و٧ سكرتير عام مساعد و١٤١ رئيس مركز ومدينة وحي ( ٨٩ رئيس مركز ومدينة و٤٧ رئيس حي و٥ ندب بديوان عام المحافظة). 

 

وبحسب بيان، الخميس، جاء من بين القرارات، تعيين اللواء محمد عبد الفتاح آدم عثمان، من سكرتير عام محافظة المنيا  الى سكرتير عام محافظة الاقصر  ، وذلك بدلا من اللواء  اشرف محمد حسنين موافي والذى تم تعيينه سكرتيرا عاما لمحافظة كفر الشيخ . 

 

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جدير بالذكر أن محمد عبد الفتاح آدم  السكرتير العام الجديد لمحافظة الأقصر  هو أحد أبناء مركز قفط، جنوبي قنا، وشغل عدة مناصب منها مدير قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة قنا، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ثم سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة المنيا، ونقل على نفس الوظيفة بديوان عام محافظة قنا، ثم ندب بقرار وزير التنمية المحلية سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا.


أما اللواء أشرف موافي، السكرتير العام السابق  من مواليد المنصورة، ولديه 3 أبناء، وبدأ حياته العملية بوزارة الداخلية، فور تخرجه من كلية الشرطة، حيث عمل بالأمن المركزي بمحافظات " الجيزة، والدقهلية، وسيناء"، ثم مرور الدقهلية، وحرس جامعتي " المنيا – الدقهلية"، ورئيسًا لقسم الأفراد والخفر بمديرية أمن المنيا.


كما عمل مأمورا لشرطة كهرباء بالدقهلية، ثم بور سعيد، ومديرا لإدارة النجدة بالدقهلية، ومن ثم رئيسا لقسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، تلاها تعيينه مديرًا لإدارة الشكاوى والتحقيقات بمديرية أمن الدقهلية.

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