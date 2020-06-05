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منوعات

بشرى سارة.. فيروس كورونا أقل قوة مقارنة بـ بداية انتشاره

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:31 م
الدكتور دونالد يالي
الدكتور دونالد يالي
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أماني إبراهيم
يبدو أن تأثير ارتفاع درجة الحراة أصبح واضحا إلى حد ما على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعلن الأطباء في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج أن الفيروس المستجد أصبح أقل قوة عن الأشهر الأولى لانتشاره.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد صرح بهذه المعلومات الدكتور دونالد يالي رئيس طب الطوارئ في  UPMC ، في مؤتمر صحفي، عقد أمس الخميس، واوضح أن الناس أصبحوا يصابون بفيروس كورونا المستجد بسهولة أقل، وعلى حد وصفه فإن الحالات المصابة لا تتعرض لمضاعفات خطيرة.

وقارن يالي أن المضاعفات لمرضى كورونا حاليا بسيطة جدا مقارنة ببداية انتشاره في الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، وأرجع ذلك إلى أنه ربما طبيعة الفيروس البيولوجية في طريقها إلى التغيير وقلت فعاليتها.

وأشار إلى أن عدد مرضى كورونا قل بشكل ملحوظ وتم علاج عدد كبير من المصابين بأدوية بسيطة علاج منزلي.

وجاءت نتائج الأطباء بأن الفيروس قد تقل قوته بشكل ملحوظظ بعد أيام من إعلان الباحثين في إيطاليا أن الفيروس لم ينتشر بسرعة حاليا ، مقارنة بالعينات المأخوذة خلال ذروة الأزمة في مارس وابريل.

وذهب البروفيسور ألبرتو زانجريلو، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل الإيطالي في لومباردي، وقال إن الفيروس لم يعد موجودًا سريريًا، وذلك خلال مقابلة أجراها يوم الأحد على التلفزيون الحكومي.

لكن خبراء منظمة الصحة العالمية ومجموعة من العلماء الآخرين رفضوا بسرعة ادعاءات زانجريلو يوم الاثنين، قائلين إنه لا يوجد دليل يدعم التأكيد على أن الفيروس التاجي يفقد قوته،مع رفض الإدلاء بهذه التصريحات حتى لا يستهتر البعض به ويؤدي إلى فيات بأعداد أكبر.

رد زانجريلو على خبراء الصحة العالمية مفسرا رأيه بأن التفاعل بين الفيروس والمضيف وهو الإنسان قل مقارنة بالسابق، ومن المعروف عن زانجريلو أنه طبيب شهير في إيطاليا وهو الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.
بشرى سارة.. فيروس كورونا أقل قوة مقارنة بـ بداية انتشاره
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