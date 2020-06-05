الأمير تشارلز يفتقد أحفاده الأربعة في حظر كورونا: أود احتضانهم.. فيديو وصور

تحدث الأمير تشارلز عن افتقاده لأحفاده، بعد التوقف عن رؤيتهم منذ عدة أشهر بسبب الإغلاق المتبع بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد عبر الأمير تشارلز عن رغبته في رؤيتهم وافتقادهم عندما تحدث عن الصعوبات الذي واجهها خلال الإغلاق وبقاءه في منزل بيردشيرشاير في بيرخال، وذلك خلال ظهوره في لقاء تليفزيوني مسجل من منزله لسكاي نيوز، ضمن حلقات عن الحياة بعد جائحة كورونا









وكشف وريث العرش عن افتقاده أيضا لرؤية والدته ووالده، وبالأخص الأحفاد الأربعة الأمير جورج، الامير تشارلوت، الأمير لويس، والأمير آرشي نجل هاري، وقال عن حيته المستقلة عن أسرته: "إنه أمر محزن للغاية".





ويعد استخدام الهاتف وإجراء المكالمات بالصوت والصورة وسيلة الأمير تشارلز للشعور بالسعادة، معبرًا عن رغبته في احتضانهم أو التحدث معهم عن قرب، واصفا مشاعره وهو بعيد عنهم بالحزن والألم.





وكانت قد قسمت العائلة المالكة نفسها للحياة في اقل أعداد منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعيش الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب الذي سكمل 99 عاما الأسبوع المقبل في قلعة وندسور باسكتلندا، أما الأمير ويليام وأبنائه يعيشون حاليا في نورفولك.



