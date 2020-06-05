AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بإجمالي 167156 حالة.. إيران تسجل 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:45 م
إيران تسجل 2886 إصابة
إيران تسجل 2886 إصابة بفيروس كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت إيران 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 167156.

كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 8134.

وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 129741.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء، فيما يرتفع أعداد المصابين في أقاليم هرمزجان، كرمان، كرمانشاه، كردستان، بوشهر، أذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية.

وكانت إيران أعلنت أمس تسجيل عددا قياسيا بإصابات ​كورونا​ المستجد  منذ بدء الوباء بعد رصد 3574 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعكس تراجع ملموس في حصيلة اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الايطالية

إقليم كردستان: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 162 حالة

إيران تسجل 1972 إصابة جديدة بفيروس كورونا

94 وفاة و1512 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في إيران

إيران تسجل 1383 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

بعد الوصول إلى أقل من 100 حالة.. ارتفاع محدود في عدد وفيات كورونا بإيطاليا

ترشيحاتنا

لتلقي بلاغات كورونا.. الحكومة تعلن بدء تفعيل الخطين الساخنين 16528 و15311

أصغرهم علي جمعة.. أسماء هيئة كبار العلماء الحاليين وأعمارهم

لا للزيارات المنزلية.. هل تعود السعودية لتشديد الإجراءات الاحترازية ؟

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور

فى عملية نوعية.. الإمارات تعلن القبض على زعيم عصابة دولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

بملابس عصرية.. هايدى موسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات