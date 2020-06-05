بإجمالي 167156 حالة.. إيران تسجل 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وسجلت إيران 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 167156.





كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 8134.





وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 129741.





وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء، فيما يرتفع أعداد المصابين في أقاليم هرمزجان، كرمان، كرمانشاه، كردستان، بوشهر، أذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية.





وكانت إيران أعلنت أمس تسجيل عددا قياسيا بإصابات ​كورونا​ المستجد منذ بدء الوباء بعد رصد 3574 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعكس تراجع ملموس في حصيلة اليوم.