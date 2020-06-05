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محافظات

إصابة مدير محطة مياه الجامعة بالمنصورة وعدد من العاملين بـ كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صدى البلد
صرح مصدر طبى بمديرية الصحه بالدقهلية بأن مدير محطة مياه الجامعة بمدينة المنصورة، أصيب  بفيروس كورونا، عقب التأكد من إيجابية العينة وظهور جميع الأعراض عليه، وقد نقل إلى الحجر المنزلي، لمنع الاختلاط مع أحد، مع صرف العلاج له طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأكد المصدر إصابة مدير آخر بديوان عام الشركة، وإصابة مهندس بقطاع المياه وإصابة فنى بمحطة مياه لدكرنس، وإصابة آخر بمحطة مياه بالمطرية ، وتم نقله ووضعه داخل مستشفى العزل بالمطرية.

وأعلن المصدر عن  إصابة رئيس قطاع مياه الشرب بشركة مياه بالمحافظه بفيروس كورونا، حيث تم عمل مسحة لها، وتبين إيجابية الإصابة بالفيروس، وقد تم نقلها المهندسة إلى ابو صير بالإسماعيلية.

وأضاف مصدر بشركة المياه إلى أنه تم سحب ٦ عينات من بعض المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والذين ظهرت عليهم الأعراض.

وتم إجراء التحاليل الخاصة بهم داخل معمل بمستشفى المنصورة العام.
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