إصابة مدير محطة مياه الجامعة بالمنصورة وعدد من العاملين بـ كورونا



وأكد المصدر إصابة مدير آخر بديوان عام الشركة، وإصابة مهندس بقطاع المياه وإصابة فنى بمحطة مياه لدكرنس، وإصابة آخر بمحطة مياه بالمطرية ، وتم نقله ووضعه داخل مستشفى العزل بالمطرية.



وأعلن المصدر عن إصابة رئيس قطاع مياه الشرب بشركة مياه بالمحافظه بفيروس كورونا، حيث تم عمل مسحة لها، وتبين إيجابية الإصابة بالفيروس، وقد تم نقلها المهندسة إلى ابو صير بالإسماعيلية.



وأضاف مصدر بشركة المياه إلى أنه تم سحب ٦ عينات من بعض المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والذين ظهرت عليهم الأعراض.





وتم إجراء التحاليل الخاصة بهم داخل معمل بمستشفى المنصورة العام.

