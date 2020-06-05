نجوم الفن يجرون عمليات جراحية.. أشرف زكى وحمدى الوزير ومحمد هنيدى يركبّون دعامات في القلب.. وأمينة تستأصل ورمًا من الحالب.. ورامز أمير يداوي قدمه بعمليتين

اشرف زكى يصاب بأزمة قلبية

حمدى الوزير يجرى عملية قسطرة

محمد هنيدى يركب دعامات فى القلب

امينة تستأصل ورما ليفيًا فى الحالب









شهد الوسط الفنى فى الايام القليلة الماضية إعلان عدد من النجوم عن إصابتهم بامراض مختلفة وان كان اغلبها الاصابة بازمات قلبية دفعتهم الى تركيب دعامات وعمل قسطرة ولعل آخرهم الفنان اشرف زكى.





نرصد فى التقرير التالى ابرز الاصابات التى شهدها الوسط الفنى فى الأيام الماضية :









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أشرف زكى :





أجرى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عملية تركيب دعامات بالقلب، بعدما شعر بإجهاد شديد، وكانت الفنانة دنيا سمير غانم كتبت عبر حسابها "دكتور أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. و حمد الله علي سلامتك من العملية و ربنا يحفظك لبيتك وولادك و زوجتك الجميلة، و كلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة و اهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين و ربنا يقومك بالسلامة".









محمد هنيدى





بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له النجوم بسبب غيابهم عن جنازة النجم الراحل حسن حسني، خرج محمد هنيدي وكشف أسباب غيابه قائلا "حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي".









وتابع: "عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة، ربنا يرحمك يا عم حسن، ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايمًا أعلم بظروف عباده".









رامز امير





ومنذ أيام، أعلن رامز أمير عن خضوعه لعملية جراحة وكتب ": دلوقتي في البيت و بقيت احسن كتير، ان شاء الله الفترة الجاية هبتدى علاج طبيعى و تأهيل على طول عشان ارجع اتشقلب بسرعة، وبالنسبة للاصابة مكنتش حابب اقولكم بالظبط هيا ايه عشان متزعلوش بس كله عاوز يعرف، انا جالي قطع فى الرباط الداخلي في الأنكل و كسر فى الشظية و دول اتعملوا فى العملية الاولى، و الصورة التانية للحجات اللى كانت جوة رجلى و شيلتها فى العملية التانية،الحمد لله عمر الشقى بقى".









وتابع "إن شاء الله هطمنكم اول بأول، هعيشكم معايا فترة التأهيل و هوريكم ازاى لما تقع تقوم تاني و تضحك على نفسك كمان..، يا رب بس تجربتى دى تبقى حافز ليكم وثم نشر صورة جديدة وهو يظهر بعكازين وعلق "اليوم الأول فى رحلة العلاج.. دعواتكم".









امينة





ومنذ أيام خضعت المطربة الشعبية أمينة لعملية جراحية لإزالة "ورم ليفي متضخم بمنطقة الحالب"، وتتواجد الفنانة في الوقت الحالي في منزلها لاستكمال العلاج.





حمدى الوزير



