بعد إصابته بذبحة صدرية.. خروج حمدي الوزير من المستشفى

كشفت مي ابنة الفنان حمدي الوزير، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بذبحة صدرية منذ يومين.





وقالت ابنة الفنان حمدي الوزير، إن "والدها دخول العناية المركزة لمدة يومين، وإجراء قسطرة في القلب، وتركيب دعامة، خرج من المستشفى، وحالته الصحية مستقرة".





وأضافت ابنة الفنان حمدي الوزير، "كانت ذبحة صدرية، وربنا أكرمنا والحمد لله خرج بالسلامة"، مطالبة جمهوره بالدعاء له، قائلة "ادعوا له ربنا يحفظه دايما ويبارك فى عمره".





ووجهت ابنة الفنان حمدي الوزير، الشكر إلى الفريق الطبي على سرعة التصرف والإجراءات والاهتمام بكل ما يتعلق بصحة والدها.