انستجرام يطلب الحصول على ترخيص قبل مشاركة الصور.. تفاصيل

تعد منصة إنستجرام Instagram المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية ونجاحًا فى العالم لتبادل ونشر الصور، ولكن في بعض الأحيان يحتاج المصورون المحترفون إلى زيادة حقوق الملكية للصور الخاصة به .





فكان قرار إدارة تطبيق إنستجرام Instagram بإعلان ضرورة توفير المستخدمين والصفحات إلى طلب ترخيص من أصحاب الصور الذين يريدون مشاركة المحتوى الخاص بهم تنفيذًا لقرارت الخصوصية الأخيرة.





وأشار موقع انستجرام أنه عند مشاركة الصور بدون الحصول على ترخيص من المصور نفسه، يمكن رفع دعوى قضائية تتعلق بحقوق الطبع والنشر copyright، بالإضافة إلى منح المستخدمين مزيد من التحكم في الصور وطلب تعويض مادى.





وقال موقع Ars Technica، إن تطبيق انستجرام يوفر للأشخاص ميزة تضمين الصور بدلًا من طلب الحصول على ترخيص لمشاركة الصور .





ولقى هذا القرار ترحيبًا من عشاق التصوير والمصورين photographer، حيث يشعر المستخدمون بالحرية أكثر أثناء مشاركة الصور على المواقع الخاصة دون التفكير فى حقوق الملكية.



