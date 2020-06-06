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محافظات

شاهد.. صور نادرة للسادات خلال إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة عام 1975

السبت 06/يونيو/2020 - 05:30 م
صور نادرة للسادات
صور نادرة للسادات خلال افتتاح قناة السويس للملاحة
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انجي هيبة
قالت هيئة قناة السويس، في بيان لها انه في حفل تاريخي مهيب على رصيف مبنى إدارة قناة السويس ببورسعيد، وقف الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبجواره ضيف الشرف الأمير رضا بهلوي ولي عهد إيران ووفود من جميع الدول العربية ووزراء الدفاع ومراسلو أجهزة الإعلام الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية، ليعلن للعالم أجمع إعادة افتتاح القناة للملاحة.

ونشرت هيئة القناة صورا نادرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ٤٥ لافتتاح القناة في 1975.

وتابعت:" عقب انتهاء الخطاب التاريخي للرئيس السادات قام الفريق أول محمد عبد الغني الجمسي نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك بتقديم "وثيقة تسليم القناة من الإدارة العسكرية إلى الإدارة المدنية" للمهندس مشهور أحمد مشهور رئيس الهيئة وقتها وذلك بعد توقيع الرئيس السادات عليها بالتصديق على التسليم، لتكون  الوثيقة إيذانا بتسليم القناة إلى هيئة قناة السويس لإدارتها اعتبارا من الساعة الحادية عشر من صباح يوم ٥يونيو لعام "١٩٧٥.

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واختتمت مظاهر الاحتفال ببورسعيد بصعود الرئيس السادات على ظهر المدمرة الحربية ٦ أكتوبر ليتقدم بها أول رحلة عبر قناة السويس بعد افتتاحها، وفور وصول القافلة إلى الإسماعيلية توجه الرئيس السادات وضيوف مصر إلى مبنى الإرشاد لإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية بمدخل المبنى.

‎وفي اليوم التالي، شهد الرئيس السادات احتفالات مدينة السويس الباسلة بعودة الملاحة وأعطى إشارة البدء بعبور أول قافلة من الجنوب متجهة من السويس إلى بورسعيد.

شاهد.. صور نادرة للسادات خلال إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة عام 1975
شاهد.. صور نادرة للسادات خلال إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة عام 1975
شاهد.. صور نادرة للسادات خلال إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة عام 1975
شاهد.. صور نادرة للسادات خلال إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة عام 1975
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