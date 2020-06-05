أيكيا أيقونة صناعة الأثاث السويدية تفضل قناة السويس على رأس الرجاء الصالح

أعلنت شركة "أيكيا" أيقونة صناعة الأثاث السويدية استخدام المجري الملاحي لقناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح لاعتبارات بيئية.





وتعهدت شركة "أيكيا"، بتوجيه وكلاء الشحن التابعين لها لاستخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح في رحلاتهم الممتدة من الشرق إلى الغرب، ضمن أجندتها المناخية الطموح.





وأرجعت ايكيا قراراها السابق، بسبب المخاوف المتعلقة بزيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري خلال مسافات الإبحار الطويلة والتأثيرات السلبية على البيئة.





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ووفقا للمتحدث الرسمي لشركة "أيكيا" العالمية فإن الخطوط الملاحية المعنية بنقل منتجات الشركة لجأت إلى استخدام طريق رأس رجاء الصالح بشكل مؤقت نتيجة الإغلاق الذي تشهده الدول المستوردة للبضائع.





تأتي تلك الدعوة لدعم جهود حماية البيئة وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة بسلاسل الإمداد ومراعاة البعد البيئي الذي تتزايد أهميته يوما تلو الآخر، والذي يرتفع معه تصنيف قناة السويس كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا وحماية للبيئة.