دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على المريخ بنتيو

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول من مواجهته أمام المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدمًا على المريخ بنتيو

وجاء هدف التقدم لصالح بيراميدز عن طريق محمود صابر، الذي نجح في هز شباك الفريق الجنوب سوداني، ليمنح الفريق السماوي الأفضلية مع نهاية النصف الأول من المباراة.

ويسعى بيراميدز إلى استغلال تقدمه في الشوط الأول ومواصلة الضغط خلال النصف الثاني من اللقاء، من أجل تعزيز النتيجة وتحقيق الفوز، في إطار مشواره بالبطولة القارية.

في المقابل، يأمل المريخ بنتيو في العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، ومحاولة إدراك التعادل أمام الفريق المصري.

ويطمح بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بدوري أبطال أفريقيا، ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب القاري.