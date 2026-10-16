واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين

أدانت الولايات المتحدة الاعتداء الذي تعرّضت له مصورة صحفية أمريكية على يد مثيري شغب من المستوطنين اليهود بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، مطالبة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها.

ونقل متحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس، في أول تعليق على الحادث، أن الإدارة الأمريكية على علم بالتقارير المتعلقة بالاعتداء، مؤكدًا أن سلامة المواطنين الأمريكيين وأمنهم يمثلان أولوية قصوى لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف المتحدث أن واشنطن تواصل التنسيق مع شركائها بشأن تعزيز الاستقرار والأمن في الضفة الغربية، مشددًا على إدانة الولايات المتحدة الشديدة لأعمال العنف الإجرامية التي ترتكبها جميع الأطراف في المنطقة.

ودعا إلى التحقيق مع المسؤولين عن هذه الأعمال واعتقالهم وإدانتهم، في موقف يؤكد مطالبة واشنطن بمحاسبة المتورطين في الاعتداءات التي تستهدف الأفراد في الضفة الغربية.