برلين تصعّد لهجتها تجاه طهران وسط تحركات أوروبية

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن بلاده لن تتسامح مع الأنشطة العدائية الإيرانية.

ويأتي الموقف الألماني في سياق تحركات أوروبية مشتركة للتعامل مع ما تصفه دول غربية بأنشطة إيرانية تستهدف أمنها، إذ أدانت مجموعة من الدول، بينها ألمانيا، في بيان صدر يوم 12 أكتوبر، هجمات وأعمال تخريب وتهديدات إلكترونية نُسبت إلى إيران أو جهات مرتبطة بها.

وتشمل أبرز الملفات الخلافية بين برلين وطهران البرنامج النووي الإيراني، والسياسات الإقليمية لإيران، والاتهامات المتعلقة بأنشطة أجهزة أمنية إيرانية خارج البلاد.

وتؤكد الحكومة الألمانية أن التعامل مع هذه الملفات يرتبط بأمن أوروبا واستقرار المنطقة، مع استمرار أهمية المسارات الدبلوماسية في معالجة الخلافات.