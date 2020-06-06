خرج للنور بتوافق مجتمعي.. عبد الهادي القصبي يرصد كواليس إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ

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جاء معبرا على حالة من الرضا و التوافق، وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب والى كافة الملاحظات.