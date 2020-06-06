خرج للنور بتوافق مجتمعي.. عبد الهادي القصبي يرصد كواليس إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى فى بيان له منذ قليل، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرا على حالة من الرضا و التوافق، وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب والى كافة الملاحظات.
وأشار إلى أن تلك الجلسات أسفرت عن خروج القانون الى النور، معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.
جدير بالذكر أن النائب عبد الهادي القصبي، أكد أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.