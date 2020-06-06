AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خرج للنور بتوافق مجتمعي.. عبد الهادي القصبي يرصد كواليس إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ

السبت 06/يونيو/2020 - 07:55 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى
Advertisements
فريده محمد
أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى فى بيان له منذ قليل، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرا  على حالة من الرضا و التوافق، وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب والى كافة الملاحظات.

وأشار إلى أن تلك الجلسات أسفرت عن خروج القانون الى النور، معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.


جدير بالذكر أن النائب عبد الهادي القصبي، أكد أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.
 

و في نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمه و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونه للائتلاف و الخبراء القانونين و الدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف.

ونص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبه الـ ٢٥٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها. 

واعلن ائتلاف الاغلبيه يعلن حرصه الدائم و عمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيره البرلمانيه و يستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان في انتظار قوانين الانتخابات النيابية.. جدل بين النواب بشأن النظام الانتخابي الأمثل.. وننشر تشكيل مجلسى الشيوخ و النواب وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة

دعم مصر يتقدم غدا بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد النواب

300 عضو ينتخب ثلثهم فرديا والآخر بالقائمة والأخير بالتعيين .. دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ

50 % ؜قائمة و 50% ؜فردي.. «دعم مصر» يتقدم بتعديلات على قانون مجلس النواب

أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه.. تعرف على صلاحيات مجلس الشيوخ وفقا للدستور

ترشيحاتنا

بعد تصريحات حازم إمام.. الأرقام تؤكد أفضلية الخطيب على حسن شحاتة

أنا فخور بلوني.. محمد رمضان يرد على التنمر ضد طفله

ضبط وإحضار عريس في الصباحية بتهمة مخالفة قرار منع التجمعات

قدِموا شكوى وسنحقق فيها.. زايد: أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا مبالغ فيها

هذه هي القيادة المصرية.. أحمد موسى يعلق على ترحيب أمريكا بإعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا.. فيديو

أزمة تضرب الزمالك بسبب عقد نجل فاروق جعفر.. ومصدر: اللاعب يتقاضى 6 ملايين جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

رحيل الأب الروحي للمسلمين فى جنوب السودان.. من هو السلطان عبد الباقى أيي ؟

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة