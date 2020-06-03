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برلمان

القصبى: لن نوافق على موازنات لا تحقق أهداف الدولة والمجتمع

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:43 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان
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فريدة محمد

شدد د عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية " دعم مصر " و رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على ضرورة ان تعكس الموازنات المقدمة للبرلمان أهداف و خطط  واضحة تعكس توجهات المجالس.
  
و اضاف خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي و الذي يناقش موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية  و الجنائية للعام المالي الجديد :"هذا ضرورة حتى نتمكن من قياس الأهداف بالتكلفة"  ، لافتا إلي ان اللجنة سبق و ان رفضت موازنة احدى المجالس القومية لانها لا تعكس الأهداف التي يجب ان يقوم بها هذا المجلس في إشارة للمجلس القومي للسكان و الذي رفضت اللجنة موازنته.

وقال القصبي أنه يتم إنفاق مبالغ فى المجالس القومية  دون ان يتم ترجمتها إلى الأهداف الحقيقية  ، موضحا أن هناك موازنات اخرى عكست فعالية الأهداف وأن هناك مجالس تؤدي دورها كما ينبغي.

و طالب القصبي المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية بإجراء أبحاث " ما بعد ازمة فيروس كورونا " من خلال فريق الاستطلاع و فريق يدرس " مصر  عن ما بعد كوررنا " اجتماعيا  ، مضيفا :"الدولة المستعدة هى التي ستنطلق و تحقق أهدافها".

و قال القصبي : لا شك ان المركز القومي البحوث الاجتماعية و الجنائية يسعي لاعلاء المنهج العلمي في ظل  تغير الخريطة الاقتصادية و السياسية ، داعيا المركز أن يدلي بدلوه فيما يتعلق بالمرحلة القادمة.

و تساءل القصبي عما اسماه " سلوكيات ما بعد الجائحة و كيف سيتغير نمط  الحياة اليومية و كيف نستفيد من الطاقة البشرية في مؤسسات الدولة و كيف نوجه الطاقات و الاستفادة منها في قطاعات اخري.

واضاف:المجتمع الذي لا يهتم بالبحث العملي مجتمع فاشل ، ولابد من دعم البحث العلمي في كل مجال ، كما ان الدولة تنظر بعين الاطمئنان للعلماء

و حول ثقافة العمل عن بعد  قال القصبي أن العمل من المنزل فرضته الجائحة لكن لا مجال للتراخي ، مشيرا إلى أننا نحتاج للعمل الجاد و خاصة من جانب المجلس القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية لدراسة لحجم الازمة و تاثر الاقتصاد القومي وإعداد الخطط و الدراسات للتعامل مع الأزمة.

وقال القصبي ان الدراسات ستكون هامة في  لحظات الازمات و التي تكبد  الدولة الخسائر ، مضيفا :" القيادة السياسية وجهت  البوصلة نحو الحفاظ على الدولة مهما كلفنا هذا الامر من اعباء اقتصادية ، و لا شك ان حجم الانفاق يزيد في الازمات ، وما ننفقه على البحث العلمي يجب الاستفادة منه".
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