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أحمد موسى: مصر تطور العشوائيات وتنشئ أطول برج في أفريقيا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:56 م
احمد موسي
احمد موسي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  منطقة مثلث ماسبيرو سوف تكون منطقة عالمية على ارض مصر .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مصر تطور العشوائيات وتقوم بإنشاء أطول برج في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  هناك مخطط للمدن الجديدة في مختلف المحافظات من أجل تطوير مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "انا فخور بكل حاجة تعملها بلدي لتحديث البنية التحتية وإحداث التنمية الشاملة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر تنفذ مشروعات تنموية في كافة انحاء الجمهورية وربنا يدي الرئيس السيسي الصحة كي يستمر في بناء مصر".
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