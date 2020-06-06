أحمد موسى: مصر تطور العشوائيات وتنشئ أطول برج في أفريقيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة مثلث ماسبيرو سوف تكون منطقة عالمية على ارض مصر .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تطور العشوائيات وتقوم بإنشاء أطول برج في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هناك مخطط للمدن الجديدة في مختلف المحافظات من أجل تطوير مصر".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " انا فخور بكل حاجة تعملها بلدي لتحديث البنية التحتية وإحداث التنمية الشاملة ".



