بينهم 46 مصريا.. الكويت تسجل 662 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل 662 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 32510 حالة بعد تسجيل 662 إصابة جديدة.





وأوضح السند أن الإصابات الجديدة عبارة عن حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم. وتضم الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 340 حالة لمواطنين كويتيين، و122 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و46 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و36 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.





وأشارت الصحة الكويتية إلى ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 269 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد، بعد تسجيل 5 حالات جديدة.





وأضافت الوزارة الكويتية أنه تم تسجيل 1037 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافيت تماما من أعراض المرض إلى 21242 حالة.



