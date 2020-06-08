رئيس البرلمان: فيروس كورونا يصبح مثل الإنفلونزا.. ويضعف كلما انتشر

نسير في الإجراءات بشكل متوازن، فقد حافظنا على الأعداد المحتمل إصابتها مع استمرار النشاط الاقتصادي. أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا في يوم من الأيام، وذلك لأنه يضعف كلما انتشر، مشددًا على ضرورة التعايش مع الفيروس، لكن يجب في الوقت نفسه أن





جاء ذلك، خلال الجلسة العامة، اليوم، الإثنين، والتي شهدت إلقاء نائب وزير التعليم، الدكتور رضى حجازي، بيانًا بشأن امتحانات الثانوية العامة، و الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة.









وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة ، مع أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.