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برلمان

رئيس البرلمان: فيروس كورونا يصبح مثل الإنفلونزا.. ويضعف كلما انتشر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:41 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا في يوم من الأيام، وذلك لأنه يضعف كلما انتشر، مشددًا على ضرورة التعايش مع الفيروس، لكن يجب في الوقت نفسه أن نسير في الإجراءات بشكل متوازن، فقد حافظنا على الأعداد المحتمل إصابتها مع استمرار النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة، اليوم، الإثنين، والتي شهدت إلقاء نائب وزير التعليم، الدكتور رضى حجازي، بيانًا بشأن امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة.


وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مع أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب. 

وحول احتمال وجود مخاطر إزاء تجمع الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، أشار عبد العال إلى أنه ليس هناك مشكلة في الفترة التي ستشهد تجمع الطلاب قبل الامتحانات، طالما كان التجمع يتم بمسافات آمنة، وهو أمر يتم تطبيقه في الإجراءات الاحتياطية التي يأخذها مجلس النواب لعقد جلساته. 

وفيما يتعلق بحديث مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين عن احتمال حدوث ذروة انتشار الفيروس منتصف الشهر الجاري، قال عبد العال إن الدكتور عوض تاج الدين حدد فترة قمة انتشار الفيروس، الذي سيأخذ المستوى الأفقي قبل أن ينحسر، مضيفا أن الشباب هم مستقبل مصر وأن حديث الدكتور عوض تاج الدين يؤكد على ضرورة أخذ الحذر والحيطة.

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