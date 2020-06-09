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رياضة

شركة تسويق.. باناثينايكوس اليوناني يزاخم الأهلى والزمالك ويطلب التعاقد مع باهر المحمدى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:26 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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نانسي إبراهيم
في مفاجأة من العيار الثقيل، طلب نادي باناثينايكوس اليوناني التعاقد مع اللاعب باهر المحمدى نجم النادي الإسماعيلي، من خلال شركة تسويق فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ورفض باهر المحمدى تجديد عقده مع النادي الإسماعيلي، مفضلا الرحيل والبحث عن تحدي آخر خاصة مع العروض العديدة التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة وأبرزها أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وبعض الأندية في الخليج وبعض الأندية في دوريات أوروبا الصغيرة.


وطلب نادي باناثينايكوس اليوناني ضم اللاعب بصورة نهائية، من خلال شركة تسويق ولكن بدون عرض أي مبالغ مالية لشراؤه.

جدير بالذكر أن الدوري اليوناني يلعب به عدد من اللاعبين المصريين المحترفين وأبرزهم اللاعب أحمد حسن كوكا الذي يلعب في صفوف فريق أولمبياكوس والنجم عمرو وردة الذي يلعب في نادي باوك اليوناني.
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