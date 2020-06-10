AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قول اللي في قلبك.. دار الإفتاء: الدعاء ليس تسميع قرآن.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:18 ص
دار الإفتاء: الدعاء
دار الإفتاء: الدعاء ليس تسميع قرآن
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم في الدعاء إلى الله، يستحب له أن يتلفظ بما في قلبه وما يحتاجه.




وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، أن الدعاء لا يعتبر تسميع قرآن يحفظ ويردد، ولكن الدعاء يقال من القلب وعلى المسلم أن يتضرع إلى الله بما في قلبه وما يحتاجه.


وأشار إلى أن ترديد الكلمات المحفوظة في الدعاء بدون تدبر وخشوع لا قيمة له، ولكن الأفضل أن يركز على ما يقوله وما يحتاجه، ويبدأ الدعاء بالصلاة على النبي ويختمه بها كذلك.


أدعية من القرآن الكريم وردت في القرآن الكثير من الأمثلة على الدُعاء، يُذكر منها: قوله تعالى: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ).قوله تعالى: (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ).قوله تعالى: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قوله تعالى: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ).


من الأدعية الواردة في السنة النبوية: قول النبي: (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى، وفي روايةٍ : وَالْعِفَّةَ). قول النبي: (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ  قول النبي: (يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ). قول النبي: (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ).


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسباب عدم قبول الدعاء.. 5 أمور تحول بينك وبين إجابته عند الله

دعاء الصائم قبل الإفطار للزوجة.. احرص عليه في رمضان

شرح ومعنى دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو

دعاء قضاء الدين.. ردد هذه الأدعية يوميا لتفريج همك

كيف يستجاب الدعاء بسرعة

أذكار بعد الصلاة.. امسح ذنوبك في دقائق

ترشيحاتنا

طلعت يوسف: عمار حمدي اتشهر في الزمالك لا الأهلي.. فيديو

ابتعد عن صغار العقول.. شوبير يوجه رسالة غامضة بعد تداول عقد ابنه في الأهلي

حبس 12 متهمًا للانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات

هل شرب السوائل يقي من كورونا واستئصال اللوزتين يساهم في الإصابة به؟.. طبيب يجيب

بينهم فنانون.. رد غير متوقع من مبروك عطية على تقليد المشاهير له على تيك توك.. فيديو

ندمت على رحيل محمد الشناوي.. أحمد ناجي: لا خوف على مستقبل حراس الأهلي .. فيديو

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

نجح على الحيوانات.. دواء كوري «يقضي تماماً» على كورونا

ما قدرة الشمس على تعقيم الكمامة بعد غسلها؟.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو

من سيدة ألمانية.. تفاصيل ظهور ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي

هل شرب السوائل يقي من كورونا واستئصال اللوزتين يساهم في الإصابة به؟.. طبيب يجيب

حيوان متهم بنقل فيروس كورونا للبشر.. قرار طارئ من الصين تجاهه

موجز السوشيال ميديا | أحمد السقا يثير فضول متابعيه.. وأول ظهور لابنة ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. فورد موستنج ماخ 1 موديل2021 بقوة خارقة

ما قدرة الشمس على تعقيم الكمامة بعد غسلها؟.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو