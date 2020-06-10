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فن

في عيد ميلاد دينا حايك.. تعرف على فنان تبنّى موهبتها ببداياتها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يصادف اليوم الأربعاء عيد ميلاد الفنانة اللبنانية دينا حايك التي أكملت عامها الـ38، فهي من مواليد 10 يونيو 1982.

بدأت مشوارها الفني عام 1999 وأصدرت 3 ألبومات غنائية هي "سحر الغرام" و"كتبتلك" و"تعا لقلبي".

درست الحقوق ولكنها لم تستكمل دراستها بها لاتجاهها للغناء مع شقيقها دانى والذي شجعها على الغناء وواكبها منذ خطوتها الأولى في عالم الفن وهي غالبا ما تلجأ إليه وتستشيره في مختلف الأمور الفنية التي تواجهها.حيث غنت لفترة كـ (ديو) معه.

 ثم قدمت أغنيتها الأولى باللهجة اللبنانية بعنوان (بشويات) ثم تلتها بأغنية خليجية بعنوان (أحبك) إلى أن أصدرت البومها الأول باسم (سحر الغرام) الذي يعتبر نقطة انطلاقها الحقيقية نحو الشهرة والنجومية.

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