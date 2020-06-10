رجالة منسي.. بيتر ميمي ينشر صورًا من كواليس مسلسل الاختيار.. شاهد

نشر المخرج بيتر ميمي صورًا جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر بيتر ميمي في الصور، من كواليس تصوير مسلسل الاختيار الذى تم عرضه في رمضان ٢٠٢.





وكتب معلقًا على الصورة "رجالة منسي".



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وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصور، وجاءت تعليقاتهم ما بين " احلى مسلسل تم عرضه.. مسلسل تحفه.. بجد كان مسلسل اسطورى.. مبروك الاختيار ٢".





ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.







