AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رجالة منسي.. بيتر ميمي ينشر صورًا من كواليس مسلسل الاختيار.. شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر المخرج بيتر ميمي صورًا جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر بيتر ميمي في الصور، من كواليس تصوير مسلسل الاختيار الذى تم عرضه في رمضان ٢٠٢.

وكتب معلقًا على الصورة "رجالة منسي".

اقرأ أيضًا:
وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصور، وجاءت تعليقاتهم ما بين "احلى مسلسل تم عرضه.. مسلسل تحفه.. بجد كان مسلسل اسطورى.. مبروك الاختيار ٢".

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.


View this post on Instagram

رجالة #منسى

A post shared by بيتر ميمى (@petermimi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمد العوضي ينشر صورة من مسلسل الاختيار.. شاهد

بعد الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار .. هاشتاج المنسي الأسطورة يتصدر تويتر

لقد هرمنا .. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

مها نصار: الاختيار جعل الجمهور يفرق بين الوطنى والخائن

مخرج الاختبار ينشر مقولة شهيرة للشهيد منسي في حب القوات المسلحة.. شاهد

ملحمة البرث.. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

ترشيحاتنا

طلعت يوسف: عمار حمدي اتشهر في الزمالك لا الأهلي.. فيديو

الاتفاق بين اليونان وإيطاليا.. خطوة لضرب التحالف التركي الليبي في البحر المتوسط

فض مشاجرة.. حقيقة تعدى نجل شقيق عضو مجلس النواب على ضابط شرطة بالفيوم

وزير الرياضة: مصير الدورى يحسمه مجلس الوزراء غدا .. وعمل لجنة الجنايني ينتهى 31 يوليو .. فيديو

هل شرب السوائل يقي من كورونا واستئصال اللوزتين يساهم في الإصابة به؟.. طبيب يجيب

عداد كورونا في مصر.. 36829 إصابة و1306 وفيات 9786 متعافى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو

تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور