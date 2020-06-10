محو أمية 6021 مواطنا بالبحيرة.. إسلام السعيد يستعرض إنجازات مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

أقرأ ايضا :

وأضاف الدكتور اسلام خلال تصريحاته لصدي البلد انه الجامعة قامت بمبادرة دمج طلاب جامعة عين شمس في المشروع القومي لمحو الأمية ونوه ان 7 كليات فقط بالمشاركة مع منسقي المشروع بمركز تعليم الكبار والكليات هي التربية والتربية النوعية والألسن والبنات والتجارة والآداب .

وأضاف الدكتور اسلام خلال تصريحاته لصدي البلد انه الجامعة قامت بمبادرة دمج طلاب جامعة عين شمس في المشروع القومي لمحو الأمية ونوه ان 7 كليات فقط بالمشاركة مع منسقي المشروع بمركز تعليم الكبار والكليات هي التربية والتربية النوعية والألسن والبنات والتجارة والآداب .

أقرأ ايضا :

وأشاد السعيد ان المركز له العديد من الانجازات التي قام بيها ومنها صدور مجلة دورية عملية محكمة بصفة نصف سنوية عن هيئة علمية بالاضافة نظمت جامعة عين شمس قافلة تنويرية، بمحافظة البحيرة والتي استهدفت محو أمية عدد 6021 مواطنًا يبلغ عدد الذكور 2353 وعدد الإناث 3668.

وضح الدكتور إسلام ان الجامعة تمتلك من ثروة بشرية قادرة على المشاركة في خدمة قضايا المجتمع الملحة وبخاصة مشكلة الأمية التي تؤرق المجتمع المصري كما أكد أهمية الدور التنسيقي الذي يقوم به المركز مع منسقي كليات الجامعة لجذب الطلاب للمشاركة بفاعلية في المشروع.

وضح الدكتور إسلام ان الجامعة تمتلك من ثروة بشرية قادرة على المشاركة في خدمة قضايا المجتمع الملحة وبخاصة مشكلة الأمية التي تؤرق المجتمع المصري كما أكد أهمية الدور التنسيقي الذي يقوم به المركز مع منسقي كليات الجامعة لجذب الطلاب للمشاركة بفاعلية في المشروع.

وأشار السعيد ان المركز منذ فترة أعلن مركز تعليم الكبار عن بدء التسجيل في مبادرة دمج طلاب جامعة عين شمس في مشروع محو الأمية، والتي تستهدف تأهيل طلاب الجامعة للعمل في مجال محو الأمية والمشاركة في القضاء عليها.

وأشار السعيد ان المركز منذ فترة أعلن مركز تعليم الكبار عن بدء التسجيل في مبادرة دمج طلاب جامعة عين شمس في مشروع محو الأمية، والتي تستهدف تأهيل طلاب الجامعة للعمل في مجال محو الأمية والمشاركة في القضاء عليها.

ونوه انه تم تفعيل بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار وتوجد عدة مميزات يحصل عليها الطالب ومنها :





1 دورة مجانية ينظمها مركز تعليم الكبار لتأهيل الطلاب للعمل في مجال محو الأمية.

2 سيحصل الطالب على مكافأة من الهيئة العامة لتعليم الكبار (250) جنيهًا عن كل دارس ناجح.

3 منح الطلاب المتميزين في المشروع شهادة تقدير ودرع تكريم خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمركز تعليم الكبار.

4 دورة مجانية من مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس في مجال التأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، لكل طالب يمحو أمية خمسة دارسين على الأقل في العام.