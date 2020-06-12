مسلح ينتحر داخل محكمة بجنوب فرنسا

أجرت الشرطة الفرنسية، عملية أمنية واسعة في مبنى محكمة بمدينة نيم، جنوب البلاد، بعد ورود تقارير بإطلاق رجل النار على نفسه داخل المبنى.





ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، ناشدت الشرطة الفرنسية على حسابها بموقع "تويتر"، المواطنين، الابتعاد عن المنطقة، عقب تطويق المنطقة وإجلاء الناس منها.





ونقل موقع "فرانس برس" عن المدعي العام إريك موريل قوله إن مسلحا انتحر في قاعة محكمة الاستئناف في نيم في تمام الساعة الـ8:20 صباحا.





وأضاف أن هذا الشخص انتحر ببندقية دون وقوع إصابات أخرى، مشيرا إلى أن الشرطة لم تتعرف بعد على هوية القتيل، ولا يزال الغموض يلف دوافعه.





ولفت إلى أنه يعتقد أن الرجل ربما دخل إلى المحكمة من خلال مدخل الموظفين حيث لا يوجد جهاز كشف عن المعادن.





ويعمل حاليا خبراء من وحدة تفكيك المتفجرات داخل المبنى كإجراء احترازي، فيما لم يتم الكشف عن هوية ودافع هذا الرجل.