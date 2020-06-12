بسبب قطع مياه الشرب.. الغضب يجتاح أهالي قرية "شبرا قاص" في الغربية

شهدت قرية شبراقاص بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم حالة من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه المئات من الأسر والعائلات بسبب ظاهرة انقطاع مياه الشرب المتكرر وضعف ضخها لأكثر من 18 ساعة يومية على مستوي منازلهم وسط استغاثات متكرره الى غرفة العمليات للمطالبة بصيانتها حفاظا على أرواح ذويهم .





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كما تسببت أزمة انقطاع مياه الشرب بقرى الوحدة المحلية بشبراقاص بدائرة مركز السنطة كمثيلتهم من بقري المحافظة التى تعاني من نفس المشكلة وسط حالة من الغضب العارم بين المواطنين لعدم استجابه المسئولين بالمحافظة وشركة مياه الشرب حل المشكلة التي تتفاقم يوميًا فى الوقت الحالي .





وأضاف "أحمد حسن" أن المأساة الحقيقية التى يعيشها كبار السن من الرجال والسيدات بسبب انقطاع مياه عن منازلهم لأكثر من 4 أسابيع متواصله مما دفع بعض الأهالي الي اللجوء لاستخدام الطلمبات الحبشية والتكاتك لجلب المياه من بعض القري المجاورة بجانب المدينة في أوقات متأخرة من الليل .





وشدد "محمود علي " أن انقطاع المياه كليا عن القرية مصيفا بقوله " طرفنا كل الأبواب بالوحدة المحلية دون جدوى ما جعلنا نلجأ للطلمبات الحبشية للاستحمام والغسيل وأحيانا للشرب مناشد محافظ الغربية بأهمية التدخل لحل تلك الأزمة التي مازالت تتصاعد بشكل يومي والمسؤولون لا حياة لمن تنادي خلال الفترة المقبلة " .





وأكد "علي" أن معظم أهالي القرية لم يعد بإمكانهم الحصول على كوب مياه نظيف للشرب منذ 5 أشهر لانقطاعها تماما موضحا أنهم تقدموا بعشرات من الشكاوى للمسؤولين بالوحدة خلال المرحلة القادمة ..





كما طالب أهالي القرية بسرعة محافظ الغربية ورئيس مدينة السنطة سرعة التدخل للحصول على كوب ماء نظيف كون مياه الشرب مقطوعة عن الألاف من ابناء القرية والقرى المجاورة بهذه الكلمات مؤكدا أنهم يعتمدون على جلب المياه من قرى بعيدة عنهم بأطراف المدينة مؤكدا أن مياه الشرب مقطوعة عن القرية منذ أكثر ٧ أشهر .