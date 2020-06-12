طبيب: البلازما ليست علاجا لكورونا وفنانة شهيرة لم يستجب جسدها لها

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن بلازما الدم علاج تجريبي لـ مصابى فيروس كورونا.





وأوضح الخياط خلال استضافته ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه يتم منح بلازما الدم لمصابي كورونا الذين أصبحوا فى حالة حرجة.





وتابع الخياط: حسب وزارة الصحة أن 19 حالة حرجة من مصابي فيروس كورونا تلقوا البلازما، 3 حالات توفيت، 5 حالات شُفيت، وباقى الحالات لم تستجب للبلازم من ضمنهم فنانة شهيرة.





وأكد أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى، أن العلاج بالبلازما يستخدم مع الحالات الحرجة فقط لمرضى كورونا وليس كل الحالات.

قالت

منظمة الصحة العالمية

إن إجمالي المصابين

بفيروس كورونا

المستجد "كوفيد-19" حول العالم تجاوز 7,4 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات ما يزيد على 418 ألف حالة.