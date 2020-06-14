اليوم العالمي للمحيطات.. متطوعون أجانب وأطفال هيبكا في حملات نظافة بـ شواطئ البحر الأحمر

نظمت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" حملات نظافة شارك فيها عدد من المتطوعين والأجانب المقيمين حيث كانت تلك الحملات بمدن الغردقة ومرسى علم فى إطار فعاليات الجمعية الدورية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر.





شملت الحملة نظافة الشواطئ التى تتراكم عليها المخلفات سواء كانت من المراكب أو شواطئ المدينة من قمامة ومخلفات صلبة نتيجة التيارات المائية، بالإضافة إلى أكياس وزجاجات البلاستيك التى تطفو وتتجمع على الشواطئ.





وأكد هشام مصطفى كامل أنه طبقا لخطة جمعية هيبكا للقيام بحملات نظافة دورية للشواطئ العامة والجزر في نطاق محافظة البحر الاحمر، واحتفالات باليوم العالمي للمحيطات هذا الشهر، فقد أجرى فريق عمل هيبكا حملتين نظافة لشواطئ الغردقة ومرسى علم.

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وكشف المدير التنفيذى لهيبكا أن أول حملة تمت على شاطئ فلفله العام بالغردقة بمساعدة حوالي 70 متطوع تمكنوا من جمع 400 كيلوغرام تقريبا من المخلفات الصلبة من الشاطئ مقدما الشكر لجميع المتطوعين على جهودهم الرائعة في هذا الحدث.

وأضاف هشام مصطفى كامل تمت عملية النظافة الثانية بواسطة فريق عمل المخلفات الصلبة التابع للجمعية في مرسى علم لشاطئ اولاد بركة العام (توندوبا باى) في كيلو 14 جنوب مرسى علم حيث تمكنا من جمع كمية لا باس بها من المخلفات الصلبة من الشاطئ.

وأوضح المدير التنفيذى لهيبكا أن حملة النظافة التى نظمتها "هيبكا" حظيت بمشاركة كبيرة من جميع المتطوعين، والتى دلت على مدى تحمل جميع المتطوعين والمشاركين للمسئولية الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع من خلال التشجيع على حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية التى حبا الله بها البحر الأحمر.

وأشار هشام مصطفى كامل أن حملة النظافة تنعكس بشكل إيجابى على المظهر الحضارى والسياحى لمصر والمطلوب تحسينه فى هذه الفترة بالأخص مما يساعد فى عملية النمو والجذب السياحى، خاصة أن السياحة الشاطئية هى درة السياحة المصرية، مؤكدا أن البيئة والسياحة وجهان لعملة واحدة لأن السائح يهتم بنظافة البيئة فى المقصد الذى يتوجه إليه.