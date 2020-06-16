محمد النني يقرر العودة للدوري الإنجليزي

أعلن تقرير صحفي تركي رغبة محمد النني المحترف المصري ضمن صفوف فريق بشكتاش في العودة للدورى الانجليزي بداية من الموسم المقبل.





وفي تقرير نشرته صحيفة فاناتيك التركية فإن النني أخبر بشكتاش برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق والعودة للدورى الإنجليزي.





وتلقي النني عدة عروض من الدورى الإنجليزي بجانب عرض من نادي اولمبياكوس اليوناني إلا أن رغبته اللعب في أرسنال وإذا لم يستمر معهم سيقوم بتقيم العروض ويحدد وجهته المقبلة.





وكان محمد النني قد قرر الرحيل منذ أيام عن صفوف الفريق التركي علي خلفية أزمة المستحقات إلا أن بشكتاش صرف نصف مستحقاته وتدخل نادي أرسنال لاستمرار النني معهم حتي نهاية الموسم.





ويتبقي 7 مباريات فقط في الدوري التركي سيلعبهم محمد النني مع بشكتاش ثم سيحدد وجهته المقبلة.