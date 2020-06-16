AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد النني يقرر العودة للدوري الإنجليزي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:28 م
النني
النني
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن تقرير صحفي تركي رغبة محمد النني المحترف المصري ضمن صفوف فريق بشكتاش في العودة للدورى الانجليزي بداية من الموسم المقبل. 

وفي تقرير نشرته صحيفة فاناتيك التركية فإن النني أخبر بشكتاش برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق والعودة للدورى الإنجليزي.

وتلقي النني عدة عروض من الدورى الإنجليزي بجانب عرض من نادي اولمبياكوس اليوناني إلا أن رغبته اللعب في أرسنال وإذا لم يستمر معهم سيقوم بتقيم العروض ويحدد وجهته المقبلة.

وكان محمد النني قد قرر الرحيل منذ أيام عن صفوف الفريق التركي علي خلفية أزمة المستحقات إلا أن بشكتاش صرف نصف مستحقاته وتدخل نادي أرسنال لاستمرار النني معهم حتي نهاية الموسم. 

ويتبقي 7 مباريات فقط في الدوري التركي سيلعبهم محمد النني مع بشكتاش ثم سيحدد وجهته المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد النني يضع شرطا للموافقة على البقاء مع بشكتاش

محمد النني يصدم بشكتاش التركي.. تفاصيل

حارس مرمى ليفربول السابق يستعد للعودة للدوري الألماني

رسميا.. بشكتاش يخاطب آرسنال لتمديد إعارة محمد النني حتى نهاية الموسم

النني يطلب العودة لـ آرسنال.. والنادي الإنجليزي يرد: لا نريدك

رغم غضب اللاعب.. أرسنال يجبر النني على الاستمرار مع بشكتاش

ترشيحاتنا

ريهام سعيد: لحظة فارقة لما تحس إن ربنا بيأكد لك أن كل اللي حصل خير ليك

قائمة بالأدوية التي استقر العالم على الاستعانة بها حتى الآن في علاج كورونا

أحمد شوبير: أنا مش محامي الأهلي.. واسألوا الزمالك عن مواقف المارد الأحمر في الأزمات

الابتعاد عن مقاعد الوزراء.. وحل أزمة نقص الدواء.. رسائل مهمة من عبد العال في بداية الجلسة

لا تمنع العدوى أو تقتل الفيروس.. خبير أوبئة لـ صدى البلد: بوابات التعقيم تهدد مرضى الجهاز التنفسي

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

AdvertisementS

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

التقشف يضرب بي إن سبورت.. قرارات عنيفة ضد العاملين بها واستغناءات بالجملة

أحمد شوبير: أنا مش محامي الأهلي.. واسألوا الزمالك عن مواقف المارد الأحمر في الأزمات

متهربوش.. وائل جمعة يفتح النار على الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

شوبير: قرار عودة الدوري انتصار للكرة والرافضون يبحثون عن مصالحهم الشخصية

عودة المتعة .. تعرف علي موعد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

علي الهادي يا زبادي.. كهربا يشعل إنستجرام بالغناء..فيديو

أخبار الرياضة.. عرض أوروبي يهدد بقاء فايلر مع الأهلي.. شوبير يسخر من الأندية الرافضة لعودة الدوري

لحسم مصير الدوري.. محمود الخطيب يصل مقر اتحاد كرة القدم

حسم المسابقات واللائحة.. انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية.. صور

تستهدف 100 مليون جنيه إيرادات سنويا.. الأهلي يعلن حزمة مشروعات استثمارية

عرض كورونا.. شوبير يسخر من الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة

بفستان فوق الركبة .. شيما صابر تتألق فى إطلالة جديدة