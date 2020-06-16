مطران طنطا يقدم الحلقة الخامسة من برنامج "معا نبنى البيت"

قدم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها الحلقة الخامسة اليوم الثلاثاء من برنامج "معا نبني البيت" بعنوان "التوافق العلمي"، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمطرانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها تقديم برنامج اجتماعي يهم الأسرة و الشباب بعنوان "معا نبنى البيت" ، يتم بثه يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع في تمام السابعة مساء على قناة نيافة الأنبا بولا على موقع "يوتيوب".
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وقال الأنبا بولا إن برنامج معا نبنى البيت يقدم خلاصة خبرة 30 عاما في مجال رعاية الأسرة، وهو يهم الخدام و الأباء الكهنة ومن هم مقبلين على الزواج، وكذلك المتزوجين حديثا، إلى جانب كل أم وأب في سبل تربية أبنائهم.
وأضاف مطران طنطا أن البرنامج سيجيب على كافة الأسئلة التى تشغل بال الأسرة و الشباب، وكيف يختار الانسان شريك حياته هل بالعقل ام بالقلب، وكذلك التفاصيل الخاصة باجراءات الزواج ومحضر الخطوبة، وما هى اهم البنود الموجودة في هذه الأوراق.
وكان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكد أن نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بصحة جيدة وأنه متواجد في مقر إيبارشيته.