محمد سلطان: سنجتمع مع أجهزة الفرق الطبية لإبلاغهم بالإجراءات قبل عودة التدريبات

قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن هناك اجتماعا مع الأجهزة الطبية لكل الفرق بالدوري من أجل إبلاغهم ببروتوكول الإجراءات الاحترازية.





وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كافة الاجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا".





وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يخالف تلك التعليمات".







