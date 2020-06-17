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رياضة

محمد سلطان: سنجتمع مع أجهزة الفرق الطبية لإبلاغهم بالإجراءات قبل عودة التدريبات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:38 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عمرو ابوبكر
قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اجتماعا مع الأجهزة الطبية لكل الفرق بالدوري من أجل إبلاغهم ببروتوكول الإجراءات الاحترازية. 

وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كافة الاجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا".

وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يخالف تلك التعليمات".


وعن موقف اللاعب الذي سيتعرض لكورونا خلال التدريبات، شدد على أنه "سيتم خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية وحال اكتشاف أي حالة سيتم استبعاد اللاعب من المباراة وبدأ عزله واتخاذ الإجراءات الطبية".
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