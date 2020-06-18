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برلمان

نائبة مستقبل وطن: عودة المحتجزين في ليبيا دليل على قوة الدولة وحرصها على أبنائها

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:33 م
عوده المصريين من
عوده المصريين من ليبيا
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محمد الغزاوى
أشادت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن فى بورسعيد، اليوم الخميس، بموقف مصر تجاه المصريين المحتجزين في ليبيا، مؤكدة أن عودتهم إلى أرض الوطن دليل على قوة الدولة المصرية وحرصها على أبنائها.


وثمنت "المصري" الخطوات التي قام بها الرئيس السيسي خلال الأزمة، مؤكدة أن عودة المصريين سريعًا دليل على نجاح الخطوات التي نفذتها أجهزة الدولة لتحرير أبنائها وعودتهم إلى أرض مصر.


وأوضحت سعاد المصري أن الدولة المصرية تملك جيشًا قويًا وقيادة قادرة على حماية المصريين في الداخل والخارج، وأوضحت أن الإرهاب مهما تعددت أنواعه وأشكاله لا يمكن أن ينتصر.


وهنأت البرلمانية العائدين من ليبيا بالنعيم بالحرية على تراب وطنهم مصر، وكتبت في بوست على صفحتها الشخصية: "سجل يا تاريخ واشهد يا زمان مصر‬⁩ القوية وصول المصريين المحتجزين من قبل إحدى الميليشيات في ليبيا من براثن ميليشيات أردوغان والسراج وإعادتهم إلى حضن الوطن في أقل من 72 ساعة".


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