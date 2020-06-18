AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

معلومات مثيرة عن أحمد توفيق مخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:23 م
أحمد توفيق
أحمد توفيق
Advertisements
نبيل العدوى
تصدر "فرح سنية" من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، للمخرج أحمد توفيق، مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه، وسط تبادل كثير من النكات حول المشاهد التي ظهر خلالها عائلة عبد الغفور البرعي، كما أخرج أيضا مسلسل عمر بن عبد العزيز.

وربما لا يعرف كثيرون أن مخرج العمل هو الممثل أحمد توفيق، الذي اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف وقدمه للمرة الأولى من خلال دور صغير في فيلم "لا وقت للحب"، ثم فيلم "القاهرة 30" في عام 1966.

وأثناء تصوير مسلسل السقوط في" بئر السبع" توفي المخرج نور الدمرداش مخرج العمل، فقام بإكمال إخراج المسلسل، ورفض توفيق أن يكتب اسمه على التترات، ليظل اسم نور الدمرداش وحده كمخرج للمسلسل على التترات.


وحول فرح سنية الشهير بـ مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تقول الفنانة ناهد رشدي التي قدمت شخصية "سنية" أنها فرجئت بالفنانة سهير الباروني مع كيسها الأسود في مشاهد البوفيه.

كان  مسلسل لن أعيش في جلباب أبي يحمل كثير من المواعظ والحكم التي توجه للشباب وبقدر هذه المواعظ بقدر تأثيره علي الفنان الراحل فقد تعلم منه أشياء كثيرة أفادته في حياته وغيرت الكثير من قناعاته وأفكاره حيث كشف في أحد حواراته الصحفية السابقة: (أنه بعد تقديمه لهذه الشخصية شعر بالندم الشديد علي حياة البذخ والرفاهية التي كان يعيشها كما تمني أن يكون أبا مثله ينشأ أولاده علي تلك المبادئ). 

"لن أعيش في جلباب أبي" انتج عام 1996 من بطولة  نور الشريف وعبلة كامل، رشوان توفيق، حنان ترك، محمد رياض، وفاء صادق، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار يجتاح تويتر.. تحية لـ منسي ورجاله وأهلهم

لن أعيش في جلباب أبي.. قصة مسلسل رفضه نور الشريف | نوستالجيا

بعد مرور 24 عاما على عرض مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. كواليس لأول مرة عن فرح سنية

ناهد رشدي: فوجئت بالكيس الأسود في مشهد فرح سنية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

أخبار الفن.. آخر كلمات الراحل محمود مسعود.. سر الكيس الأسود بـ فرح سنية عبد الغفور البرعي

بعد الانتشار الواسع.. أحمد أمين: يارب ارزقنا نجاح حلو وأعمال تعيش زي «لن أعيش في جلباب أبي»

ترشيحاتنا

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

أجدع خلق الله .. رانيا محمود ياسين تنعى الإعلامي محمد الدالي

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

تقدم على تركيا وإسرائيل .. الجيش المصري التاسع عالميا والأول بالشرق الأوسط

ياسمين عبد العزيز تنشر صورة جديدة عبر انستجرام.. والجمهور يغازلها

AdvertisementS

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان بلا رحمة يحتجزان طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بمفرده لـ5 أسابيع.. تفاصيل

7 نصائح للعريس قبل يوم الزفاف

أم تواجه موجة من السخرية بعد إعلان اسم مولودها عبر فيسبوك.. اعرف الحكاية