معلومات مثيرة عن أحمد توفيق مخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

وربما لا يعرف كثيرون أن مخرج العمل هو الممثل أحمد توفيق، الذي اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف وقدمه للمرة الأولى من خلال دور صغير في فيلم "لا وقت للحب"، ثم فيلم "القاهرة 30" في عام 1966.





وأثناء تصوير مسلسل السقوط في" بئر السبع" توفي المخرج نور الدمرداش مخرج العمل، فقام بإكمال إخراج المسلسل، ورفض توفيق أن يكتب اسمه على التترات، ليظل اسم نور الدمرداش وحده كمخرج للمسلسل على التترات.