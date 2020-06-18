معلومات مثيرة عن أحمد توفيق مخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"
الخميس 18/يونيو/2020 - 09:23 م
أحمد توفيق
تصدر "فرح سنية" من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، للمخرج أحمد توفيق،
مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه، وسط تبادل كثير من النكات حول المشاهد التي ظهر خلالها عائلة عبد الغفور البرعي، كما أخرج أيضا مسلسل عمر بن عبد العزيز.
وربما لا يعرف كثيرون أن مخرج العمل هو الممثل أحمد توفيق، الذي اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف وقدمه للمرة الأولى من خلال دور صغير في فيلم "لا وقت للحب"، ثم فيلم "القاهرة 30" في عام 1966.
وأثناء تصوير مسلسل السقوط في" بئر السبع" توفي المخرج نور الدمرداش مخرج العمل، فقام بإكمال إخراج المسلسل، ورفض توفيق أن يكتب اسمه على التترات، ليظل اسم نور الدمرداش وحده كمخرج للمسلسل على التترات.
وحول فرح سنية الشهير بـ مسلسل لن أعيش في جلباب أبي
تقول الفنانة ناهد رشدي التي قدمت شخصية "سنية" أنها فرجئت بالفنانة سهير الباروني مع كيسها الأسود في مشاهد البوفيه.
كان مسلسل لن أعيش في جلباب أبي
يحمل كثير من المواعظ والحكم التي توجه للشباب وبقدر هذه المواعظ بقدر تأثيره علي الفنان الراحل فقد تعلم منه أشياء كثيرة أفادته في حياته وغيرت الكثير من قناعاته وأفكاره حيث كشف في أحد حواراته الصحفية السابقة: (أنه بعد تقديمه لهذه الشخصية شعر بالندم الشديد علي حياة البذخ والرفاهية التي كان يعيشها كما تمني أن يكون أبا مثله ينشأ أولاده علي تلك المبادئ).
"لن أعيش في جلباب أبي" انتج عام 1996 من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، رشوان توفيق، حنان ترك، محمد رياض، وفاء صادق، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.