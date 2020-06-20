بإطلالة كلاسيكية .. حبيبة أحمد فلوكس في أحدث جلسة تصوير

شاركت الإعلامية ديالا مكي حبيبة الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت ديالا مكي مرتدية جاكيت كلاسيكي باللون الأسود مرصع باللؤلؤ الفضي، مع بنطال أسود كلاسيكي من نفس تصميم الجاكيت





واعتمدت على الشعر الملوم لتكشف عن ملامحها الحادة، كما برزتها ببعض اللمسات الهادئة بدون تكلف.





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يذكر أن أحمد فلوكس ، أعلن ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي، من خلال نشره صورة لها بجانب صورته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".





وعلقت ديالا مكي، على الصورة، قائلة: "مين هيدي؟"، ليرد أحمد فلوكس قائلًا: "واحده قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة".