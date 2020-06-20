ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

ديالا مكي هي إعلامية لبنانية تعمل حاليا في تلفزيون دبي، أمها فارسية إيرانية وهي خريجة الجامعة الأمريكية في بيروت، وتبلغ من العمر 38 عاما.

بينما أكدت ديالا مكي، إنها تعرفت على أحمد فلوكس، من خلال 2017 live TV، وذلك ردًا على تعليقات الجمهور على الصورة، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد، وردت على المباركات لتؤكد أنهما ارتبطا بالفعل.