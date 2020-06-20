AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

السبت 20/يونيو/2020 - 07:02 م
ديالا مكي - أحمد
ديالا مكي - أحمد فلوكس
Advertisements
سعيد فراج
تصدرت المذيعة اللبنانية ديالا مكي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن ارتباطه بها واستعدادهما للزواج. 

ونشرت ديالا مكي، صورة جديدة لها عبر انستجرام، ظهرت فيها بفستان كت، ونشرت فيديوهات قصيرة لها عبر خاصية القصص (ستوري)، ظهرت فيها بمدينة دبي الإماراتية، تعلن فيها استمرارها في دراسة الماجستير، بعد التحضير له. 

يذكر أن أحمد فلوكس، أعلن ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي، من خلال نشره صورة لها بجانب صورته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وعلقت ديالا مكي، على الصورة، قائلة: "مين هيدي؟"، ليرد أحمد فلوكس قائلًا: "واحده قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة".

ديالا مكي هي إعلامية لبنانية تعمل حاليا في تلفزيون دبي، أمها فارسية إيرانية وهي خريجة الجامعة الأمريكية في بيروت، وتبلغ من العمر 38 عاما.

بينما أكدت ديالا مكي، إنها تعرفت على أحمد فلوكس، من خلال 2017 live TV، وذلك ردًا على تعليقات الجمهور على الصورة، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد، وردت على المباركات لتؤكد أنهما ارتبطا بالفعل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة نادرة.. أحمد فلوكس ينعي والدته في ذكرى وفاتها

دعونا ننسى أخطاء الماضي ونرتكب أخطاء جديدة.. أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة لجمهوره

أحمد فلوكس يلمح لارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي.. شاهد

10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد

أخبار الفن| أحمد فلوكس يلمح لارتباطه بمذيعة شهيرة.. رسالة مؤثرة من وفاء عامر لـ رجاء الجداوي

ألف مبروك يا محترم .. ريهام سعيد تهنئ احمد فلوكس بعد ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي

ترشيحاتنا

جميلة عوض تشارك الجمهور صورة نادرة بصحبة جدها

السيسي : الجيش المصري من أقوي جيوش المنطقة ..وقادرون على الدفاع عن أمن مصر

ببنطلون جينز.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها بـ إطلالة شبابية

الرئيس السيسى يتفقد جوًا الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

صورة.. أحمد السبكي يوجه رسالة لـ محمود الخطيب

AdvertisementS

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. الصحة: كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب..الدفع بـ 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين اللجان

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ محبى السوشي.. نصائح هامة يجب اتباعها عند تحضيره فى المنزل

بـ الأحمر القصير.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن رشاقتها

نجاح جديد .. علاج Verzenio لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان