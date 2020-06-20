ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

تصدرت المذيعة اللبنانية ديالا مكي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن ارتباطه بها واستعدادهما للزواج.
ونشرت ديالا مكي، صورة جديدة لها عبر انستجرام، ظهرت فيها بفستان كت، ونشرت فيديوهات قصيرة لها عبر خاصية القصص (ستوري)، ظهرت فيها بمدينة دبي الإماراتية، تعلن فيها استمرارها في دراسة الماجستير، بعد التحضير له.
يذكر أن أحمد فلوكس، أعلن ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي، من خلال نشره صورة لها بجانب صورته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".
وعلقت ديالا مكي، على الصورة، قائلة: "مين هيدي؟"، ليرد أحمد فلوكس قائلًا: "واحده قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة".
ديالا مكي هي إعلامية لبنانية تعمل حاليا في تلفزيون دبي، أمها فارسية إيرانية وهي خريجة الجامعة الأمريكية في بيروت، وتبلغ من العمر 38 عاما.
بينما أكدت ديالا مكي، إنها تعرفت على أحمد فلوكس، من خلال 2017 live TV، وذلك ردًا على تعليقات الجمهور على الصورة، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد، وردت على المباركات لتؤكد أنهما ارتبطا بالفعل.