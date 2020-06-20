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فن

رواد مواقع التواصل يتداولون صورة نادرة لـ رشدى اباظة ووالدته.. شاهد

السبت 20/يونيو/2020 - 08:19 م
رشدى اباظة ووالدته
رشدى اباظة ووالدته الايطالية
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محمد بدران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من محبي الفنان الراحل رشدى اباظة صورة نادرة له.


وظهر الراحل رشدى اباظة في الصورة برفقة والدته الايطالية تريزا لويجي أثناء تناولهما الغداء"


ويعتبر رشدي أباظة واحدا من أهم دنجوانات السينما المصرية ورغم أن هناك العديد ممن اشتهروا بعلاقتهم النسائية إلا أن رشدى اباظة كان حالة استثنائية بين كل هؤلاء ويعتبر بمثابة أيقونة للجدل المتكامل وفارس الأحلام لدى كثير من النساء حتى الآن.


يذكر أن الفنان رشدى اباظة توفي في 27 يوليو 1980 عن عمر يناهز ثلاثة وخمسين عاما بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ، بعد أن قضى أيامه الاخيرة في أحد مستشفيات العجوزة، وكانت وصيته "فرش قبره بالحنة لاعتقاده بأنها تساعد على تحلل الجثة سريعًا".

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