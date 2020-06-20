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فن

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

السبت 20/يونيو/2020 - 08:13 م
عائلة شريف منير
عائلة شريف منير
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مريم عزت
نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة تجمعه باسرته، بعد محاولة احد الاشخاص سرقة حسابه ومسح بعض الصور. 

وعلق شريف منير على الصورة قائلا : عيلتي الصغيرة معرفوش يمسحوا الصورة دي ليه؟💙 @laura.ahad

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يذكر أن شريف منير، قام منذ أيام بنشر صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، ليفاجأ بعدد من الأشخاص يقومون بسبه وسب ابنتيه ، فقام بحذف الصورة، واتخذ بعدها عددا من الإجراءات القانونية تجاه أي شخص متنمر أو يسيء الرد في التعليقات، ثم قرر إعادة نشر الصورة.

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