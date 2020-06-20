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مرأة

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

السبت 20/يونيو/2020 - 08:18 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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حياة عبد العزيز
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جديدة ولافتة.
وفاجأت ريا أبي راشد جمهورها، مرتدية فستان السندريلا بتصميم الكتف الواحد باللونين الأبيض والأسود، مع قماش الستان والتل.

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وتركت ريا أبي راشد خصلات شعرها البني الحريري منسدلا على الكتف الواحد مما خطفت الأنظار به.

وبرزت جمال ملامحها بوضع اللون البينك الداكن في الشفاه، مع إبراز عينيها بالماسكرا والكحل الاسود.

وانتعلت حذاء بسيط باللون البينك الهادئ، وارتدت الاقراط الرقيقه في الاذن.
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