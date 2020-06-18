في المطبخ.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة بسيطة على إنستجرام
الخميس 18/يونيو/2020 - 07:57 ص
ريا ابي راشد
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،
وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة وناعمة من منزلها وهي تعد بان كيك، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.
وعلقت ريا أبي راشد
على صورتها، "من ضمن الإشيا الإيجابية يلي صارت من ورا قعدتنا بالبيت إنه عمّ أعمل أكل صحّي أكتر.. والأكل الصحي فيّو يكون طيب عفكرة!.. قلت بشارككن طريقة سهلة وصحية (و راقصة) لتحضير الفطائر (الپانكيك).. لولا حبتها كتير وصرنا كل نهار سبت نعملها .
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية ملابس البيت فظهرت ببنطال باللون الأسود، وعليه تيشيرت باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رشاقتها، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد
شعرها منسدلا على ظهرها بشكل انسيابي وناعم للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة
طبيعية تبرز من جمال ورقة ملامحها.
واختارت ريا أبي راشد بإرتداء بعض الإكسسوارات الناعمة لتبرز رقة وجمال إطلالتها، حيث اختارت قلادة باللون الذهبي واسورة باللون الفضي اللامع.
واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..