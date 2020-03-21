AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأسود المكشوف.. رانيا منصور تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

السبت 21/مارس/2020 - 06:45 م
رانيا منصور
رانيا منصور
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة رانيا منصور صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك من اخر ظهور لها حيث ظهرت بإطلالة جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت رانيا منصور بفستان باللون الأسود بتصميم الكب، بظهر مكشوف، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

إقرأ ايضا:

واختارت رانيا منصور ان تترك شعرها منسدلا، إلا أنها ظهرت بشعر قصير للغاية وعلى طريقة الويفي المموجة بشكل واسع.

وأكملت رانيا منصور إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا، فيما اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

فيما لم تتكلف رانيا منصور في ارتداء  الاكسسورات والتي اعطتها إطلالة ناعمة، وغير متكلفة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 صور مجنونة.. مايا دياب تبهر متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة جذابة.. شاهد

بالأحمر.. شذى تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة وفقدان وزن ملحوظ

بملابس غريبة.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

بالآيس كاب.. مي سليم تستعرض جمال شعرها على إنستجرام

بالكاجول.. روبي فى إطلالة أنثوية بالملابس الشتوية

ضفائر باللون الأخضر.. جويل مردينيان تصدم متابعيها بإطلالة غريبة

ترشيحاتنا

رسالة جديدة من التعليم لـ طلاب المدارس بشأن منصة edmodo

في 24 ساعة فقط.. حصيلة كارثية لضحايا كورونا في إيران

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر

أقوى من كورونا .. ربة منزل تقتل طفل الجيران بسبب ابنها فى الأقصر

حقيقة سقوط مواطن سعودى من أعلى كوبري مصابًا بـ كورونا

وزير سابق ومسئول بالصحة العالمية.. 10 معلومات عن عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور

سعر ومواصفات لكزس lexus rcf 2020 في السعودية .. صور

سعر و مواصفات كيا سول 2020 kia soul في السعودية .. صور