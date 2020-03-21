بالأسود المكشوف.. رانيا منصور تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة رانيا منصور صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك من اخر ظهور لها حيث ظهرت بإطلالة جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت رانيا منصور بفستان باللون الأسود بتصميم الكب، بظهر مكشوف، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
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وأكملت رانيا منصور إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا، فيما اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.
فيما لم تتكلف رانيا منصور في ارتداء الاكسسورات والتي اعطتها إطلالة ناعمة، وغير متكلفة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وظهرت رانيا منصور بفستان باللون الأسود بتصميم الكب، بظهر مكشوف، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
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واختارت رانيا منصور ان تترك شعرها منسدلا، إلا أنها ظهرت بشعر قصير للغاية وعلى طريقة الويفي المموجة بشكل واسع.
وأكملت رانيا منصور إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا، فيما اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.
فيما لم تتكلف رانيا منصور في ارتداء الاكسسورات والتي اعطتها إطلالة ناعمة، وغير متكلفة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..