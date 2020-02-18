حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة

حرصت الفنانة رانيا منصور، على نفي شائعة ارتباطها بالفنان شريف سلامة زوج الفنانة داليا مصطفى.





وقالت فى تصريح لبرنامج "et" بالعربي، إنها صُدمت بالأخبار المتداولة، مؤكدة أنها لا تجمعها بـ"شريف" سوى علاقة صداقة وعمل، مشيرة إلى أن الفيديو المنتشر لهما معًا كان أثناء ذهابهما إلى موقع تصوير أحد الأعمال الفنية.





وكان تداول رواد مواقع ‏التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه رانيا منصور، وهي بصحبة شريف بالسيارة.‏





ونفى "شريف"، الخبر بطريقته، حيث نشر صورة مع زوجته الفنانة داليا مصطفى على "إنستجرام".





وكتب "أغلى ما ‏في حياتي، الحب كله، العمر كله، الحبيبة، الصديقة، الزوجة، الأم، كل حاجة في حياتي، عمر ما اتمنيت أكتر من كده، بحبك العمر ‏كله".‏



