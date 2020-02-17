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فن

رانيا منصور زوجة أحمد فهمي تشارك في أسود فاتح

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:14 م
رانيا منصور - أحمد
رانيا منصور - أحمد فهمي
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سعيد فراج
تشارك الفنانة رانيا منصور في مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل. 

وأكدت رانيا أنها تجسد شخصية تدعي آية وهي متزوجة من خالد والذي يقدم هذه الشخصية الفنان أحمد فهمي ولديها منه بنت وهي زوجة محبة ومخلصة لزوجها إلى أبعد الحدود. 

أضافت رانيا أن معظم مشاهدها تنحصر بصفة مباشرة مابين أحمد فهمي والفنان شريف سلامة وغيرهم من النجوم المشاركين في العمل.

أشارت رانيا إلى أنها في غاية السعادة للتعامل مع مخرج العمل كريم العدل الذي يجعل اللوكيشن يسوده جو من المرح والانبساط ويجيد التعامل مع كل مشهد علي أنه ماستر سين مهما كان المشهد بسيط.

تدور أحداث مسلسل "أسود فاتح " في إطار إجتماعي يحيطه الإثارة والتشويق ويتم تصويره بالكامل في لبنان.

ويضم مسلسل ‎"أسود فاتح" نخبة من النجوم، هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى، رانيا منصور، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، صبري فواز ، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح وهو من سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث وهي حكاية بدله جديدة وهي من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد جمعة .
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