شاهد.. رانيا منصور داخل سيارتها بـ الكمامة

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وظهر رانيا منصور فى الصورة داخل سيارتها وهى ترتردى الكمامة وكتبت عليها :"يارب احفظنا من شر" نالت اعجاب متابعيه.









وتشارك الفنانة رانيا منصور في بطوله مسلسل "اسود فاتح" وهو من بطوله هيفاء وهبي واحمد فهمي وشريف سلامة وروحينا وهو من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه في سباق رمضان ٢٠٢٠.









يذكر أن أحدث أعمال النجمة رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.





الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.







